Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер актёр Владимир Симонов, звезда «Сашки» и «Страны ОЗ»

Умер актёр Владимир Симонов, звезда «Сашки» и «Страны ОЗ»
Аудио-версия:
Комментарии

Театр имени Евгения Вахтангова сообщил о смерти народного артиста России Владимира Симонова. Актёр скончался в возрасте 68 лет.

Издание «СтарХит» со ссылкой на директора театра Кирилла Крока сообщило, что причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. На протяжении двух недель Симонов находился в Волынской больнице.

Пришла новость в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слёзы. Светлая память.

За всю свою жизнь Симонов снялся в более чем 130 фильмах и сериалах. Он прославился благодаря ролям в картинах «Сашка», «Ромео и Джульетта» и «Криминальный талант». Кроме того, актёр сыграл в таких популярных сериалах, как «Охотники за бриллиантами», «Перевал Дятлова» и «Кухня».

О смерти другого популярного актёра:
Умер актёр Роман Попов, звезда «Полицейского с Рублёвки» и «Остаться друзьями»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android