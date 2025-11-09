Умер актёр Владимир Симонов, звезда «Сашки» и «Страны ОЗ»

Театр имени Евгения Вахтангова сообщил о смерти народного артиста России Владимира Симонова. Актёр скончался в возрасте 68 лет.

Издание «СтарХит» со ссылкой на директора театра Кирилла Крока сообщило, что причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. На протяжении двух недель Симонов находился в Волынской больнице.

Пришла новость в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слёзы. Светлая память.

За всю свою жизнь Симонов снялся в более чем 130 фильмах и сериалах. Он прославился благодаря ролям в картинах «Сашка», «Ромео и Джульетта» и «Криминальный талант». Кроме того, актёр сыграл в таких популярных сериалах, как «Охотники за бриллиантами», «Перевал Дятлова» и «Кухня».