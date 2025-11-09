Скидки
Появилось описание умений Заахена в League of Legends

Появилось описание умений Заахена в League of Legends
Комментарии

Сразу после презентации геймплея Заахена во время Worlds — 2025 по League of Legends появилось полное описание умений даркина.

Заахен — топлейнер-брузер, сочетающий высокий урон с мощным контролем и способностью к воскрешению. Его стиль игры строится вокруг накопления Решимости: с каждым ударом он становится сильнее, а при максимальном количестве зарядов способен воскреснуть после смерти.

Главная фишка чемпиона — гибрид между бойцом и инициатором, который чувствует себя уверенно как в дуэлях, так и в массовых стычках.

  • Q — Глефа Даркинов усиливает автоатаку, наносит двойной удар и подбрасывает врага;
  • W — Ужасающие Возвращение притягивает противников, помогая начинать драки;
  • E — Позолоченное Наступление даёт рывок и урон по области;
  • R — Мрачное Истребление превращает Заахена в неудержимую силу: он взлетает, падает на землю и наносит мощный АоЕ-урон, при этом восстанавливая здоровье.

Riot описывает Заахена как одного из самых агрессивных и живучих даркинов, способного навязывать бой и переворачивать исход сражения. Герой появится на тестовых серверах 10 ноября, а полноценный релиз запланирован с выходом патча 25.23.

