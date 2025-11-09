Tundra Esports — чемпион BLAST Slam IV по Dota 2

Tundra Esports выиграла BLAST Slam IV по Dota 2, одолев Team Falcons в напряжённом финале со счётом 3:2. Команда Неты 33 Шапиры забрала главный приз — $ 300 тыс., а «соколы» получили $ 150 тыс. за второе место.

Финальная серия началась уверенно для Falcons — они разгромили соперника на первой карте 31:9, где Оливер skiter Лепко неожиданно достал Venomancer, впервые с 2018 года. Но Tundra быстро восстановила равновесие: на второй карте Pure на Faceless Void (13-1-17) оформил победу 40:20.

Третья карта закончилась катастрофой для Tundra — всего 2:23 за 27 минут с керри Lone Druid, не сделавшим ни одного убийства. Однако дальше команда 33 перехватила инициативу: четвёртую карту они камбэкнули с -15 тыс. золота и завершили серию победой на решающей карте.

BLAST Slam IV проходил с 14 октября по 9 ноября в онлайне и с офлайн-частью в Сингапуре. В турнире участвовали 12 команд, которые разыграли $ 1 млн призовых. Третье и четвёртое места заняли MOUZ и HEROIC, каждая команда заработала по $ 60 тыс.