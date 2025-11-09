Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Tundra Esports — чемпион BLAST Slam IV по Dota 2

Tundra Esports — чемпион BLAST Slam IV по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Tundra Esports выиграла BLAST Slam IV по Dota 2, одолев Team Falcons в напряжённом финале со счётом 3:2. Команда Неты 33 Шапиры забрала главный приз — $ 300 тыс., а «соколы» получили $ 150 тыс. за второе место.

Финальная серия началась уверенно для Falcons — они разгромили соперника на первой карте 31:9, где Оливер skiter Лепко неожиданно достал Venomancer, впервые с 2018 года. Но Tundra быстро восстановила равновесие: на второй карте Pure на Faceless Void (13-1-17) оформил победу 40:20.

Третья карта закончилась катастрофой для Tundra — всего 2:23 за 27 минут с керри Lone Druid, не сделавшим ни одного убийства. Однако дальше команда 33 перехватила инициативу: четвёртую карту они камбэкнули с -15 тыс. золота и завершили серию победой на решающей карте.

BLAST Slam IV проходил с 14 октября по 9 ноября в онлайне и с офлайн-частью в Сингапуре. В турнире участвовали 12 команд, которые разыграли $ 1 млн призовых. Третье и четвёртое места заняли MOUZ и HEROIC, каждая команда заработала по $ 60 тыс.

Материалы по теме
Daxak покинул Virtus.pro по Dota 2 — команду ждут перестановки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android