Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Трогательная история любви»: зрители высоко оценили «Франкенштейна» Гильермо дель Торо

«Трогательная история любви»: зрители высоко оценили «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
Аудио-версия:
Комментарии

7 ноября на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера фильма «Франкенштейн» — новой адаптации классического произведения от Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна»). Многие зрители уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten tomatoes она получила 95% свежести, а на IMDb — 7,7 баллов из 10.

Ленту хвалят за прекрасный визуальный стиль, красивые декорации и трогательный сюжет. Даже в кадре видно, с какой теплотой относится Гильермо дель Торо к оригинальному произведению. Ругают фильм за слишком долгий хронометраж и большое количество скучных сцен.

Что пишут зрители про фильм «Франкенштейн»:
Фантастическая интерпретация творчества Шелли. Глубокий и уникальный стиль, присущий только Гильермо дель Торо, безусловно подтверждает его статус одного из лучших режиссёров нашего времени.
«Франкенштейн» — прекрасная работа, сделанная с любовью, которую видно на экране. Это скорее психологическая мелодрама, чем фильм ужасов, каким мы его знаем. Фильм вынуждает размышлять о последствиях вмешательства человека в природу.
Я не заметила, как плакала на одной сцене. Очень хорошая адаптация. Обожаю операторскую работу и музыкальное сопровождение. Надеюсь, фильм получит номинацию на «Оскар».
Очень противоречивый, местами с потрясающими композициями, световой и хроматической палитрой, а местами — со скучными и дешёвыми декорациями, а также неинтересными композициями. Грим очень слабый, не вызывает доверия и не выразителен, никакие оправдания не могут сделать его достойным.
Сильное начало, а затем бесконечная скука, которая казалось целой вечностью. Выключил через два часа. Разве что, Оскар Айзек хорош.

Фильм рассказывает о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Главные роли в картине сыграли Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джейкоб Элорди («Солтбёрн») и Миа Гот («Обитель теней»).

О другом популярном проекте Netflix:
Каким получился «Ведьмак» без Генри Кавилла: обзор четвёртого сезона
Каким получился «Ведьмак» без Генри Кавилла: обзор четвёртого сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android