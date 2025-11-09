«Многие моменты команда вытащила из полной жопы»: YEKINDAR — о победе на IEM Chengdu 2025

Игрок состава FURIA Esports по CS 2 Марек YEKINDAR Галинскис прокомментировал победу на IEM Chengdu 2025 в своих соцсетях.

Мы победители IEM Chengdu — 3:0. *** [Блин], *** [вот это] жёстко было. У меня нет слов на самом деле. Очень сложные все три карты были — многие моменты команда вытащила из полной жопы. *** [Блин] не верится. После прошлого года просто не верится, что вот так может произойти.

Напомним, что бразильская команда одержала уверенную победу над Team Vitality в гранд-финале со счётом 3:0 по картам.

IEM Chengdu 2025 прошёл с 3 по 9 ноября. Коллективы разыграли призовой фонд в размере $ 300 тыс., а также разделили $ 700 тыс. между собой.