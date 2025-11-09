Скидки
Глен Пауэлл сравнил фильм «Бегущий человек» с «Храбрым сердцем» и «Гладиатором»

Аудио-версия:
Комментарии

Издание GamesRadar+ взяло интервью у звезды предстоящего фильма «Бегущий человек» Глена Пауэлла. Он рассказал о своём отношении к новой картине Эдгара Райта.

По словам артиста, структура ленты больше похожа на знаменитые фильмы «Храброе сердце» Мэла Гибсона и «Гладиатор» Ридли Скотта. Пауэлл отметил, что как и в перечисленных шедеврах, в «Бегущем человеке» рассказывается о простом человеке, который пытаясь спасти членов семьи, оказывается втянут в более масштабную историю.

Я бы сказал, что структура «Бегущего человека» больше похожа на «Храброе сердце» и «Гладиатора». Обычные люди, которые пытаются спасти членов семьи или искупить вину за ужасные вещи, случившиеся с ними, в итоге оказываются втянутыми в более масштабную историю. В таких историях их проблемы становятся не уникальными, а их восприятие мира меняется. Они почти обретают человечность в бесчеловечном мире.

Мировая премьера «Бегущего человека» состоится 13 ноября. Картина расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных США. Ради спасения больной дочери он участвует в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему предстоит выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров. До России картина доберётся 20 ноября неофициальными способами.

Как звезда «Миссии невыполнима» посетил показ новой картины:
Фото
«Я съел слишком много попкорна»: Том Круз побывал на премьере фильма «Бегущий человек»
