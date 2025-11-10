«Горыныч» снова возглавил кинопрокат России за уикенд
По данным Kinobusiness, фильм «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли стал лидером проката России за минувший уикенд. Картина собрала за выходные 158,2 млн рублей.
Второе место заняла картина «Папины дочки: Мама вернулась» со сборами в 147 млн рублей, а третью строчку заняла лента «Алиса в Стране чудес» (она собрала 114,7 млн рублей).
Сюжет «Горыныча» рассказывает о лейтенанте ВМФ Алексее, которого случайно уносит в былинную старину гигантское морское чудище. Лёше не только предстоит подружиться с детёнышем Горыныча, но и вместе с ним спасти древнее Русское княжество, излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу и встретиться с принцессой Марусей.
