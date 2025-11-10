Скидки
Режиссёр «Венома» рассказал о самой трудной задаче, связанной с замыслом фильма

Рубен Фляйшер, снявший первого «Венома», рассказал, с какой сложностью столкнулась команда во время работы над фильмом. Самым трудным было рассказать историю Венома без участия в ней Человека-паука.

Фляйшер отметил, что симбиот всегда тесно связан с Пауком, поэтому нужно было придумать, как показать Венома с интересной стороны без привлечения героя.

Мы все пытались понять, каким именно он должен быть. Веном всегда определялся Человеком-пауком, но в нашем фильме не могло быть Человека-паука. Так что это создало интересную задачу.

Первую часть «Венома» приняли тепло, вторую в разы прохладнее, как и третью, которая стала последней во франшизе.

