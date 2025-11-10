Режиссёр «Венома» рассказал о самой трудной задаче, связанной с замыслом фильма
Поделиться
Рубен Фляйшер, снявший первого «Венома», рассказал, с какой сложностью столкнулась команда во время работы над фильмом. Самым трудным было рассказать историю Венома без участия в ней Человека-паука.
Фляйшер отметил, что симбиот всегда тесно связан с Пауком, поэтому нужно было придумать, как показать Венома с интересной стороны без привлечения героя.
Мы все пытались понять, каким именно он должен быть. Веном всегда определялся Человеком-пауком, но в нашем фильме не могло быть Человека-паука. Так что это создало интересную задачу.
Первую часть «Венома» приняли тепло, вторую в разы прохладнее, как и третью, которая стала последней во франшизе.
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
07:06
-
06:55
- 9 ноября 2025
-
19:09
-
18:54
-
18:43
-
18:43
-
17:12
-
16:45
-
16:38
-
16:36
-
16:14
-
15:20
-
15:08
-
14:48
-
14:28
-
13:56
-
13:23
-
12:55
-
12:27
-
09:56
- 8 ноября 2025
-
18:50
-
18:24
-
18:22
-
17:54
-
17:24
-
16:54
-
16:52
-
16:28
-
15:57
-
15:24
-
15:08
-
14:52
-
14:30
-
14:26
-
13:59