Гильермо дель Торо назвал все три части «Аватара» Джеймса Кэмерона шедеврами

Известный режиссёр Гильермо дель Торо в недавнем интервью рассказал, что уже посмотрел третью часть «Аватара» Джеймса Кэмерона, которая получила название «Пламя и пепел».

По словам постановщика, она получилась шедевром. Впрочем, Гильермо высказался так и про первые два фильма, которые он тоже считает высококлассным кино.

Я знаю, к чему это приведет, и думаю, что это удивит многих людей.

Премьера третьей части в зарубежных кинотеатрах состоится 19 декабря. Лента расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.