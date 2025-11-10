Гильермо дель Торо назвал все три части «Аватара» Джеймса Кэмерона шедеврами
Поделиться
Известный режиссёр Гильермо дель Торо в недавнем интервью рассказал, что уже посмотрел третью часть «Аватара» Джеймса Кэмерона, которая получила название «Пламя и пепел».
По словам постановщика, она получилась шедевром. Впрочем, Гильермо высказался так и про первые два фильма, которые он тоже считает высококлассным кино.
Я знаю, к чему это приведет, и думаю, что это удивит многих людей.
Премьера третьей части в зарубежных кинотеатрах состоится 19 декабря. Лента расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
08:27
-
07:58
-
07:39
-
07:06
-
06:55
- 9 ноября 2025
-
19:09
-
18:54
-
18:43
-
18:43
-
17:12
-
16:45
-
16:38
-
16:36
-
16:14
-
15:20
-
15:08
-
14:48
-
14:28
-
13:56
-
13:23
-
12:55
-
12:27
-
09:56
- 8 ноября 2025
-
18:50
-
18:24
-
18:22
-
17:54
-
17:24
-
16:54
-
16:52
-
16:28
-
15:57
-
15:24
-
15:08
-
14:52