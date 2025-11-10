Скидки
Эль Фаннинг рассказала, с какой трудностью столкнулась в «Хищнике: Планета смерти»

Эль Фаннинг рассказала, с какой трудностью столкнулась в «Хищнике: Планета смерти»
Актриса Эль Фаннинг во время интервью рассказала, как ей пришлось учить язык яутжа для роли девушки-андроида по имени Тия.

По словам Эль, её героине всегда приходилось отвечать на английском языке и запоминать фразы Дека, который говорил на языка яутжа.

Для меня это было непростой задачей — запомнить фразы Дека, потому что он говорил на языке яутжа, а мне приходилось отвечать на английском.

По сюжету молодой охотник Дек, изгнанный из своего клана, отправляется на опасную планету Калиск, на которой обитают смертельно опасные существа. Дек решает поохотиться на местную живность, а помогает ему девушка-андроид Тия.

