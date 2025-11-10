Скидки
Фамке Янссен не хотела бы сыграть Джин Грей в новых «Мстителях»

Фамке Янссен не хотела бы сыграть Джин Грей в новых «Мстителях»
Фамке Янссен, известная по роли Джин Грей в старых «Людях Икс», в недавнем интервью рассказала, что она бы не хотела вновь сыграть свою героиню во «Мстителях: Cудный день».

По словам актрисы, ей не интересно играть какую-либо роль, если она будет ограничена небольшой важностью и парочкой слов. Видимо, Янссен уверена, что если Джин Грей и появится в «Судном дне», то исключительно на чуть-чуть.

Сейчас мне трудно просто оглядываться назад и переживать или думать о том, что я получу всего несколько строчек в сценарии. Мне это просто не кажется таким уж интересным.

«Мстители: Судный день» должны выйти в США 18 декабря 2026 года.

