Начались съёмки фильма ужасов «Дитя тьмы 3»

Начались съёмки фильма ужасов «Дитя тьмы 3»
Создатели фильма ужасов «Дитя тьмы 3» объявили о старте его съёмок, опубликовав классическое фото с хлопушкой, которое означает старт производства. Лента получила название Orphans, локализованного наименования пока что не распространяют.

Фото: Paramount Pictures

Синопсис фильма

Безжалостная мошенница нацелилась на могущественное европейское семейство, но её тщательно спланированная схема принимает неожиданный оборот, когда некто узнает о её темном прошлом и клянется раскрыть её истинное лицо.

Главную роль в триквеле вновь исполнит Изабель Фурман. Режиссёром картины выступит Уильям Брент Белл («Дитя тьмы: Первая жертва»).

