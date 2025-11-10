Начались съёмки фильма ужасов «Дитя тьмы 3»
Создатели фильма ужасов «Дитя тьмы 3» объявили о старте его съёмок, опубликовав классическое фото с хлопушкой, которое означает старт производства. Лента получила название Orphans, локализованного наименования пока что не распространяют.
Фото: Paramount Pictures
Синопсис фильма
Безжалостная мошенница нацелилась на могущественное европейское семейство, но её тщательно спланированная схема принимает неожиданный оборот, когда некто узнает о её темном прошлом и клянется раскрыть её истинное лицо.
Главную роль в триквеле вновь исполнит Изабель Фурман. Режиссёром картины выступит Уильям Брент Белл («Дитя тьмы: Первая жертва»).
