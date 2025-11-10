Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Алан Ричсон рассказал, что ведёт переговоры, чтобы сняться в фильме DC

Алан Ричсон рассказал, что ведёт переговоры, чтобы сняться в фильме DC
Комментарии

Звезда «Ричера» Алан Ричсон в интервью рассказал, что ведёт переговоры с боссами DC, чтобы сыграть более глубокого и проработанного персонажа, который сам по себе будет сложным.

По словам актёра, он описал героя, которого хотел бы сыграть, но предупредил, что это точно не будет типичный супергерой, поскольку последние уже изрядно приелись.

Я описал им, какую личность я хотел бы сыграть и что это будет значить для их мира, и я думаю, что это то, что каждый сейчас хочет увидеть там. Я хочу сыграть кого-то важнее, чем типичного идеального героя.

О ком конкретно речь, Ричсон в своём интервью уточнять не стал.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android