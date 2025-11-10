Эксперт раскрыл самые распространённые способы обмана жителей России

Виктор Иевлев, руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда», рассказал о самых распространённых схемах обмана россиян в интернете.

Среди них фальшивые сообщения от имени банков, «Госуслуг», маркетплейсов и стриминговых сервисов. Эксперт отметил, что чаще всего людей убеждают перейти по ссылке и ввести логин, пароль или данные карты. Не менее популярны просьбы от якобы знакомых в мессенджерах «помочь деньгами» или «проголосовать за ребёнка».

Также, по его словам, актуальной грозой остаются звонки якобы от ФСБ и ЦБ. Мошенники пугают угрозой ложного перевода и убеждают отправить деньги на «безопасный счёт» для защиты от неё. Наконец, отметил эксперт, набирает обороты использование злоумышленниками дипфейков. С их помощью мошенники совершают видеозвонки якобы от руководства или коллег.