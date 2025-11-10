Гильермо дель Торо и Джеймс Кэмерон в юности жили вместе и показывали друг другу аниме
Во время интервью Гильермо дель Торо рассказал, что он уже больше 30 лет поддерживает дружеские отношения с Джеймсом Кэмероном.
По словам режиссёра, впервые они встретились на барбекю в доме Рона Перлмана, а потом их дружба крепко завязалась.
Мы дружим с 1992 года, больше 30 лет. Впервые мы встретились на барбекю в доме Рона Перлмана. В то время я заканчивал работу над «Хроносом», а он — над «Терминатором 2: Судный день».
Более того, в юности дель Торо и Кэмерон жили вместе и показывали друг другу различные аниме. Первый познакомил второго с «Полицией будущего», а Кэмерон показал своему товарищу «Сны оружия».
