Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В «Невероятных приключениях Шурика» сыграют Кологривый, Горбачёва и Копейкин

В «Невероятных приключениях Шурика» сыграют Кологривый, Горбачёва и Копейкин
Аудио-версия:
Комментарии

ТНТ продолжает объявлять актёрский состав фильма «Невероятные приключения Шурика». В каст вошли Никита Кологривый, Ирина Горбачёва и Слава Копейкин.

Кадры со съёмок

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Копейкин исполнит сразу две роли – Сыроежкина и Электроника, Горбачева воплотит на экране образ няни Мэри Поппинс, а Кологривый превратится в Женю Лукашина из «Иронии судьбы». Сюжет проекта расскажет о Шурике, который сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни: студентки, комсомолки и красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемых декорациях «Операции «Ы», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и неожиданно уходит далеко за пределы знакомых сюжетов.

«Невероятные приключения Шурика» выйдут в кинотеатральный прокат 11 декабря, а 31 декабря премьера картины состоится в эфире телеканала ТНТ.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android