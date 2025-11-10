«Меня готовили к финалу»: Милли Бобби Браун — о пятом сезоне «Очень странных дел»
Поделиться
Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун рассказала, что братья Даффер, создатели сериала, будто готовили её к финальному пятому сезону.
По словам Милли, в конце она «дала волю своему внутреннему Тому Крузу» и не может дождаться, когда зрители увидят завершение этой истории.
Это было действительно весело, я определённо дала волю своему внутреннему Тому Крузу. Мне кажется, что в первой части только намекают на то, к чему она готовилась, и я с нетерпением жду, когда все увидят, к чему это привело.
Актриса добавила, что у Одиннадцать обычно довольно эмоциональные сюжетные линии и что она рыдала на экране почти с каждым членом актёрского состава.
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
13:12
-
13:06
-
12:56
-
12:04
-
11:22
-
10:27
-
09:46
-
08:59
-
08:27
-
07:58
-
07:39
-
07:06
-
06:55
- 9 ноября 2025
-
19:09
-
18:54
-
18:43
-
18:43
-
17:12
-
16:45
-
16:38
-
16:36
-
16:14
-
15:20
-
15:08
-
14:48
-
14:28
-
13:56
-
13:23
-
12:55
-
12:27
-
09:56
- 8 ноября 2025
-
18:50
-
18:24
-
18:22
-
17:54