Мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года

Студия «Мельница» раскрыла дату выхода полнометражного мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны». Анимационный проект доберётся до кинотеатров России 27 августа 2026 года — прокатчиком выступит кинокомпания «Вольга».

Лента расскажет историю знаменитого пришельца, который вновь решает отправиться на Луну. На этот раз цель героя — найти своего папу. В этом ему помогут его друзья — Кузя, Мила, Вупсень и Пупсень, Пчелёнок, Элина и другие жители большого леса.

«Лунтик. Обратная сторона Луны» — прямое продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», вышедшего в 2024 году. Картина собрала в прокате около 500 млн рублей и получила премию «Ника» за лучший анимационный фильм.