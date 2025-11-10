В России введут технологический сбор на иностранную технику — электроника подорожает

В Министерстве промышленности и торговли России разработали поправки в закон о промышленной политике. Ведомство предлагает ввести технологический сбор на иностранную электронику, об этом сообщают «Ведомости».

Так, уплачивать налог предлагается импортёрам и российским производителям электронной продукции. Для отечественных компаний разработают отраслевые меры поддержки — для этого им в том числе нужно будет соответствовать критериям локализации.

Технологический сбор будет касаться только тех товарных категорий, где доля отечественных производителей невысока. Перечень видов продукции правительство будет утверждать поэтапно – в течение нескольких лет. Но на первом этапе, отмечают собеседники издания, сбор коснётся только готовой продукции. Максимальная ставка для самых дорогих товаров не превысит 5000 рублей.

Средства от технологического сбора пойдут на «финансовое обеспечение мер в сфере развития радио- и микроэлектроники». В случае принятия закона новая норма начнёт действовать уже с 1 сентября 2026 года.