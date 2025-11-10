Скидки
«Фильм вдохновлён видеоиграми»: Хидео Кодзима — о «Хищнике: Планета смерти»

«Фильм вдохновлён видеоиграми»: Хидео Кодзима — о «Хищнике: Планета смерти»
Знаменитый создатель видеоигр Хидео Кодзима поделился своими впечатлениями от фильма «Хищник: Планета смерти». Автору игровых серий Metal Gear Solid и Death Stranding очень понравился боевик, о чём он рассказал в своих соцсетях.

Кодзима считает, что новая работа Дэна Трахтенберга в первую очередь вдохновлена массовой культурой — от мемов до манги и самих видеоигр. Разработчик считает, что «Планета смерти» не получилась бы такой насыщенной, не будь съёмочная команда настолько погружена в современное медиаполе.

«Планета смерти» во многом вдохновлена видеоиграми. Фильм представляет собой новое направление в голливудских развлечениях, возглавляемое новым поколением режиссёров. Они унаследовали мировые «мемы» из манги, аниме и игровой культуры.
Я особенно надеюсь, что юные поклонники аниме, которые обычно избегают вестернов с живыми актёрами, посмотрят этот фильм. Даже несмотря на «уродливое» лицо Дека, вы почувствуете эмоциональный отклик с первой же сцены. Вас определённо зацепит.

Мировая премьера «Хищника: Планета смерти» состоялась 6 ноября. До России лента доберётся неофициальными способами уже 13-го числа.

