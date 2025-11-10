Скидки
Инсайдер harumi: OG заинтересовалась FL4MUS

Инсайдер harumi: OG заинтересовалась FL4MUS
Комментарии

К составу OG по Counter-Strike 2 может присоединиться 21-летний киберспортсмен Тимур FL4MUS Марьев. Информацией о возможном подписании российского игрока поделился инсайдер Владислав harumi Радвилович в своём телеграм-канале.

FL4MUS выступал под тегом Virtus.pro с декабря 2024 года по 25 июня 2025 года. Его заменили на Илью Perfecto Залуцкого. Сам Марьев связан контрактом с VP до 2029 года.

Игрока пыталась выкупить 9Pandas, однако стороны не смогли договориться. Сам harumi сказал, что «VP заломила цену». В октябре инсайдер также отмечал, что 9Pandas всё ещё рассматривает возвращение на CS-сцену — потенциально через покупку команды 9BoomPro, в составе которой всё-таки может оказаться FL4MUS.

«В академке было больше вайба». B1st — о переходе в основной состав Virtus.pro по CS 2
