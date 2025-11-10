Скидки
Видеокарты НВИДИА 5000 Супер — дата выхода, когда выйдут, характеристики, сколько видеопамяти

Видеокарты RTX 5070 Super и RTX 5080 Super выйдут в третьем квартале 2026 года — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетное издание Videocardz поделилось актуальными планами NVIDIA на выпуск видеокарт линейки RTX 5000 Super. Журналисты обратили внимание на посты восточных инсайдеров, которые не раз сообщали достоверную информацию о продуктах NVIDIA.

Так, корпорация в очередной раз отложила релиз RTX 5000 Super. Сейчас релиз новых видеокарт запланирован на третий квартал 2026 года — на период с июля по сентябрь. По данным источников, NVIDIA до сих пор не предоставила дизайн-документы производителям чипов, поэтому технически компания не откладывала релиз линейки Super.

Главной особенностью новых моделей станет увеличенный объём видеопамяти благодаря модулям с 3 ГБ. Вполне возможно, что это не последний перенос RTX 5000 Super.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Super

  • CUDA-ядра: 6400
  • Тактовая частота: неизвестно
  • Память: 18 ГБ GDDR7
  • Разрядность шины: 192 бита
  • Пропускная способность: 672 ГБ/с
  • Энергопотребление: 275 Вт.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Ti Super

  • CUDA-ядра: 8960
  • Тактовая частота: неизвестно
  • Память: 24 ГБ GDDR7
  • Разрядность шины: 256 бит
  • Пропускная способность: 896 ГБ/с
  • Энергопотребление: 350 Вт.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5080 Super

  • CUDA-ядра: 10752
  • Тактовая частота: неизвестно
  • Память: 24 ГБ GDDR7
  • Разрядность шины: 256 бит
  • Пропускная способность: 1024 ГБ/с
  • Энергопотребление: 415 Вт.
