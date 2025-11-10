Видеокарты RTX 5070 Super и RTX 5080 Super выйдут в третьем квартале 2026 года — СМИ

Авторитетное издание Videocardz поделилось актуальными планами NVIDIA на выпуск видеокарт линейки RTX 5000 Super. Журналисты обратили внимание на посты восточных инсайдеров, которые не раз сообщали достоверную информацию о продуктах NVIDIA.

Так, корпорация в очередной раз отложила релиз RTX 5000 Super. Сейчас релиз новых видеокарт запланирован на третий квартал 2026 года — на период с июля по сентябрь. По данным источников, NVIDIA до сих пор не предоставила дизайн-документы производителям чипов, поэтому технически компания не откладывала релиз линейки Super.

Главной особенностью новых моделей станет увеличенный объём видеопамяти благодаря модулям с 3 ГБ. Вполне возможно, что это не последний перенос RTX 5000 Super.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Super

CUDA-ядра : 6400

: 6400 Тактовая частота : неизвестно

: неизвестно Память : 18 ГБ GDDR7

: 18 ГБ GDDR7 Разрядность шины : 192 бита

: 192 бита Пропускная способность : 672 ГБ/с

: 672 ГБ/с Энергопотребление: 275 Вт.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Ti Super

CUDA-ядра : 8960

: 8960 Тактовая частота : неизвестно

: неизвестно Память : 24 ГБ GDDR7

: 24 ГБ GDDR7 Разрядность шины : 256 бит

: 256 бит Пропускная способность : 896 ГБ/с

: 896 ГБ/с Энергопотребление: 350 Вт.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5080 Super