Видеокарты RTX 5070 Super и RTX 5080 Super выйдут в третьем квартале 2026 года — СМИ

Авторитетное издание Videocardz поделилось актуальными планами NVIDIA на выпуск видеокарт линейки RTX 5000 Super. Журналисты обратили внимание на посты восточных инсайдеров, которые не раз сообщали достоверную информацию о продуктах NVIDIA.
Так, корпорация в очередной раз отложила релиз RTX 5000 Super. Сейчас релиз новых видеокарт запланирован на третий квартал 2026 года — на период с июля по сентябрь. По данным источников, NVIDIA до сих пор не предоставила дизайн-документы производителям чипов, поэтому технически компания не откладывала релиз линейки Super.
Главной особенностью новых моделей станет увеличенный объём видеопамяти благодаря модулям с 3 ГБ. Вполне возможно, что это не последний перенос RTX 5000 Super.
Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Super
- CUDA-ядра: 6400
- Тактовая частота: неизвестно
- Память: 18 ГБ GDDR7
- Разрядность шины: 192 бита
- Пропускная способность: 672 ГБ/с
- Энергопотребление: 275 Вт.
Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Ti Super
- CUDA-ядра: 8960
- Тактовая частота: неизвестно
- Память: 24 ГБ GDDR7
- Разрядность шины: 256 бит
- Пропускная способность: 896 ГБ/с
- Энергопотребление: 350 Вт.
Возможные характеристики видеокарты RTX 5080 Super
- CUDA-ядра: 10752
- Тактовая частота: неизвестно
- Память: 24 ГБ GDDR7
- Разрядность шины: 256 бит
- Пропускная способность: 1024 ГБ/с
- Энергопотребление: 415 Вт.