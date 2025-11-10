Скидки
Cистемные требования Анно 117 от Юбисофт — какие нужны процессор и видеокарта

Cистемные требования стратегии Anno 117: Pax Romana
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Ubisoft опубликовала системные требования Anno 117: Pax Romana — новой части серии Anno. Для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i7-7700 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660. Игру обязательно нужно устанавливать на SSD-диск.

Для комфортной игры на высоких настройках графики необходима сборка с Intel Core i5-9600k и GeForce RTX 2070. Релиз проекта состоится уже 13 ноября.

Минимальные системные требования Anno 117: Pax Romana

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 1600
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 117 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования Anno 117: Pax Romana

  • Операционная система: Windows 11
  • Процессор: Intel Core i5-9600k или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX-6600 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 117 ГБ SSD
