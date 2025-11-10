В Steam стартовал Фестиваль игр про животных со скидками на сотни игр
10 ноября в Steam начался Фестиваль игр про животных. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр про домашних и не только животных с большими скидками.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале игр про животных
- ARK: Survival Ascended — 2110 рублей (- 50%)
- Restaurats — 599 рублей (- 25%)
- Revenge of the Savage Planet — 540 рублей (- 60%)
- Goat Simulator 3 — 440 рублей (- 60%)
- Party Animals - 742 рубля (- 40%)
- Night in the Woods — 355 рублей (- 50%)
- Lost Ember — 154 рубля (- 70%)
- Animal Shelter — 142 рубля (- 80%)
- Spirit of the North — 87 рублей (- 80%)
- Spirit of the North 2 — 660 рублей (- 40%)
- Megaquarium — 264 рубля (- 70%).
Распродажа игр про животных в Steam продлится до 17 ноября 21:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.
