Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Steam стартовал Фестиваль игр про животных со скидками на сотни игр

10 ноября в Steam начался Фестиваль игр про животных. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр про домашних и не только животных с большими скидками.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале игр про животных

Распродажа игр про животных в Steam продлится до 17 ноября 21:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.