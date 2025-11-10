Боевик «Поймать монстра» от автора «Ганнибала» выйдет в России 18 декабря

Кинокомпания «Атмосфера кино» сообщила о переносе премьеры нового фильма «Поймать монстра». Боевик выйдет в России на неделю раньше запланированного — 18 декабря, а не 25-го, как сообщалось ранее.

Сюжет ленты рассказывает о девочке, которая обращается за помощью к таинственному соседу, — она просит избавиться от монстра, поглотившего её семью.

Главную роль сыграл Мадс Миккельсен («Меч короля», «Ещё по одной», игра Death Stranding), а режиссёром выступил Брайан Фуллер, который работал вместе с актёром над сериалом «Ганнибал». В ленте также снялись Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян и Ребекка Хендерсон.