Вышел трейлер рождественской комедии «Человек против малыша» с Роуэном Аткинсоном

Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер фильма «Человек против малыша» — новой работы знаменитого британского актёра Роуэна Аткинсона. Продолжение «Человека против пчелы» выйдет на стриминге уже 11 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Человек против малыша» расскажет историю мистера Тревора Бингли, который решает сменить профессию и стать школьным сторожем. Он получает предложение присмотреть за лондонским пентхаусом на Рождество, но неожиданно оказывается ответственным за ребёнка, которого никто не пришёл забрать.

К главной роли в ленте вернётся Роуэн Аткинсон, звезда «Мистера Бина». Режиссёром выступил Дэвид Керр, постановщик первой части.