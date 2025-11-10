Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ремейк хоррора «Тихая ночь, смертельная ночь» про Санту-убийцу выйдет в России 11 декабря

Кинокомпания «Вольга» представила новый трейлер фильма ужасов «Тихая ночь, смертельная ночь» — ремейка культового хоррора 1984 года про убийцу в костюме Санта-Клауса.

Лента выйдет в российский прокат 11 декабря.

Видео доступно в группе «Вольга» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Вольге».

Главный герой фильма — простой парень Билли, который в канун Рождества становится свидетелем убийства своих родителей от рук Санты. Трагедия сильно повлияла на психику героя, и теперь каждую зиму он надевает праздничный костюм, в котором будет устраивать расправу над своими жертвами.

Главные роли сыграли Роэн Кэмпбелл («Хэллоуин заканчивается»), Руби Модайн («Бесстыжие») и Марк Эчесон («Хроники Риддика»). Режиссёром хоррора выступил Майк П. Нельсон — автор фильма ужасов «Поворот не туда: Наследие».