Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ремейк хоррора «Тихая ночь, смертельная ночь» про Санту-убийцу выйдет в России 11 декабря

Ремейк хоррора «Тихая ночь, смертельная ночь» про Санту-убийцу выйдет в России 11 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Вольга» представила новый трейлер фильма ужасов «Тихая ночь, смертельная ночь» — ремейка культового хоррора 1984 года про убийцу в костюме Санта-Клауса.

Лента выйдет в российский прокат 11 декабря.

Видео доступно в группе «Вольга» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Вольге».

Главный герой фильма — простой парень Билли, который в канун Рождества становится свидетелем убийства своих родителей от рук Санты. Трагедия сильно повлияла на психику героя, и теперь каждую зиму он надевает праздничный костюм, в котором будет устраивать расправу над своими жертвами.

Главные роли сыграли Роэн Кэмпбелл («Хэллоуин заканчивается»), Руби Модайн («Бесстыжие») и Марк Эчесон («Хроники Риддика»). Режиссёром хоррора выступил Майк П. Нельсон — автор фильма ужасов «Поворот не туда: Наследие».

Материалы по теме
Видео
Кровавый трейлер хоррора «Тихая ночь, смертельная ночь» про Санту-убийцу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android