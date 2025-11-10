Скидки
Sony проведёт стрим State of Play с показом азиатских игр в ночь на 12 ноября

Sony проведёт стрим State of Play с показом азиатских игр в ночь на 12 ноября
Компания Sony анонсировала очередной State of Play — трансляцию, посвящённую будущим видеоиграм для консоли PlayStation 5. Ивент пройдёт 12 ноября в 1:00 мск, следить за трансляцией можно будет на YouTube и Twitch-каналах бренда.

Сам стрим продлится примерно 40 минут — за этот срок геймерам представят множество игр. Среди них будут уже анонсированные проекты, однако могут быть и мировые премьеры. Вполне возможно, игроков ждут некие сюрпризы, а также даты выхода ожидаемых тайтлов.

В Sony отметили, что в этот раз трансляция будет посвящена играм из Японии и других стран Азии. В компании обещают в том числе новости по важным проектам от независимых разработчиков.

