Авторы игры Dispatch задумались о продолжении после успеха первой части

Разработчики супергеройской сюжетной игры Dispatch, ранее работавшие над культовой The Wolf Among Us, допустили выход второй части.

Ранее создатели не рассматривали идею продолжения, но успех релиза заставил их изменить своё мнение. Однако до Dispatch 2 всё ещё очень далеко — пока в студии AdHoc осторожно говорят, что «как минимум задумаются» о второй игре.

Игра повествует о супергерое Меха-мене. Его костюм сломался во время сражения с врагом, теперь ему предстоит работать диспетчером в бюро сверхлюдей. Он начинает руководить бывшими злодеями, которые должны реабилитироваться в супергероев. Главную роль в игре озвучил звезда культового сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол.