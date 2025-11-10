Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Автор «Ведьмака» от Netflix объяснила смерти персонажей, которые не умирали в книгах

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич объяснила, почему в четвёртом сезоне адаптации Netflix погибли несколько персонажей, которые по книгам остались в живых.

Материал содержит спойлеры к сюжету сериала «Ведьмак».

Первым аспектом стала доступность актёров — их выводят из сюжета, потому что они не могут участвовать в съёмках.

Иногда мы заканчиваем тем, что убиваем (или списываем со счетов) персонажа просто потому, что он занят каким-то другим проектом.

Возможно, речь идёт о Кейре Метц в исполнении Сафийи Ингар, а также об Истреде (Ройс Пирсон).

Смерти Весемира и Маргариты шоураннер объясняет тем, как это влияет на других персонажей — таким образом авторы решили подчеркнуть эмоции героев.

Дело не в том, что это шокирует зрителей, а в том, что это шокирует персонажей. Мы знаем из реальной жизни, что это очень сильно влияет на людей. Например, если бы мы убили персонажа, с которым Йен никогда напрямую не взаимодействовала, это не имело бы такого значения. Это не продвинуло бы Йен так же, как убийство Маргариты.

Ранее стало известно, что четвёртый сезон «Ведьмака» показал худший старт в истории.