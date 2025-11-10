Глен Пауэлл рассказал, как «Топ Ган: Мэверик» подготовил его к роли в «Бегущем человеке»

Актёр Глен Пауэлл вспомнил, что во время съёмок в фильме «Топ Ган: Мэверик» получил понимание, как достучаться до зрителя — впоследствии это помогло ему в работе над экранизацией «Бегущего человека» Стивена Кинга.

На съёмках «Топ Гана» я понял, что нужно сделать, чтобы донести до зрителей что-то конкретное. Ты можешь быть измотан, но должен сосредоточиться на этой сцене, потому что знаешь — это навсегда останется на плёнке. Несмотря на то что вы видите отдельные фрагменты, фильм производит впечатление, когда зрители чувствуют, что персонаж переживает травмирующие, напряжённые моменты. Это находит отклик.

Ранее стало известно, что Стивен Кинг сам утвердил Пауэлла на роль в «Бегущем человеке».