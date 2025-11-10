Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Глен Пауэлл рассказал, как «Топ Ган: Мэверик» подготовил его к роли в «Бегущем человеке»

Глен Пауэлл рассказал, как «Топ Ган: Мэверик» подготовил его к роли в «Бегущем человеке»
Комментарии

Актёр Глен Пауэлл вспомнил, что во время съёмок в фильме «Топ Ган: Мэверик» получил понимание, как достучаться до зрителя — впоследствии это помогло ему в работе над экранизацией «Бегущего человека» Стивена Кинга.

На съёмках «Топ Гана» я понял, что нужно сделать, чтобы донести до зрителей что-то конкретное. Ты можешь быть измотан, но должен сосредоточиться на этой сцене, потому что знаешь — это навсегда останется на плёнке. Несмотря на то что вы видите отдельные фрагменты, фильм производит впечатление, когда зрители чувствуют, что персонаж переживает травмирующие, напряжённые моменты. Это находит отклик.

Ранее стало известно, что Стивен Кинг сам утвердил Пауэлла на роль в «Бегущем человеке».

Материалы по теме
Фильм «Бегущий человек» по Стивену Кингу выйдет в кинотеатрах России 20 ноября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android