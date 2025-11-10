Новый трейлер комедии «За Палыча 2!» — фильм выйдет 1 января 2026 года

Кинокомпания «Каро Премьер» опубликовала новый трейлер предстоящего фильма «За Палыча 2!». Вторая часть комедии выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2026 года .

Видео доступно во VK-группе «Каро Премьер». Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

Продолжение «За Палыча!» расскажет новую историю мажора Тёмы, перевоспитанного после службы в ВДВ. Вместе с дедом Палычем он будет противостоять бизнесмену Василию, который хочет снести памятник Воину-освободителю, а не его месте построить торговый центр.

К главным ролям во второй части вернутся Сергей Шакуров («Друг»), Константин Крюков («Маме снова 17»), а также Николай Наумов («Волшебный участок»), Егор Овчинников («Погоня»), Татьяна Догилева («Поздняя встреча») и Анатолий Журавлёв («Всё будет хорошо»).