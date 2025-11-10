Bethesda выпустит ремастер Fallout 3 в духе TES 4: Oblivion Remastered — СМИ

Компания Bethesda разрабатывает ремастер Fallout 3 — своей культовой постапокалиптической игры. Об этом сообщают источники издания VGC. На это также намекнул геймдизайнер студии Тодд Говард, отметив, что в компании работают над Fallout 76 и «некими другими проектами по вселенной».

В VGC отмечают, что ремастер Fallout 3 будет выполнен в духе недавней The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Это значит, что переиздание получит современную графику на движке Unreal Engine 5, однако за техническую основу будет взята оригинальная игра со всеми её особенностями, включая подгрузки локаций и физику.

Оригинальная Fallout 3 вышла в октябре 2008 года. Проект стал одной из самых высокооценённых игр в истории и возродил франшизу. У ремастера пока нет даже примерной даты релиза, однако второй сезон сериала «Фоллаут» по вселенной начнётся уже в декабре.