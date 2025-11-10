Скидки
«Честно говоря, в голове каша». Автор инди-хита R.E.P.O. взял паузу от работы над игрой

«Честно говоря, в голове каша». Автор инди-хита R.E.P.O. взял паузу от работы над игрой
Комментарии

Разработчики инди-хоррора R.E.P.O. уже планируют следующее обновление, но признались, что сейчас хотят взять паузу после релиза большого апдейта.

Патч с новыми монстрами и вышел 30 октября, после чего создатель игры сообщил о работе над новыми обновлениями. Однако для начала команда R.E.P.O. планирует отдохнуть — успех игры вызвал слишком много эмоций.

Честно говоря, сейчас у меня в голове каша.

Ранее игроки предложили добавить в игру новые локации и систему прогрессии с достижениями и косметикой. Пока неизвестно, будут ли исполнены эти пожелания в следующей версии, дата релиза тоже остаётся загадкой.

Комментарии
