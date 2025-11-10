«Честно говоря, в голове каша». Автор инди-хита R.E.P.O. взял паузу от работы над игрой
Поделиться
Разработчики инди-хоррора R.E.P.O. уже планируют следующее обновление, но признались, что сейчас хотят взять паузу после релиза большого апдейта.
Патч с новыми монстрами и вышел 30 октября, после чего создатель игры сообщил о работе над новыми обновлениями. Однако для начала команда R.E.P.O. планирует отдохнуть — успех игры вызвал слишком много эмоций.
Честно говоря, сейчас у меня в голове каша.
Ранее игроки предложили добавить в игру новые локации и систему прогрессии с достижениями и косметикой. Пока неизвестно, будут ли исполнены эти пожелания в следующей версии, дата релиза тоже остаётся загадкой.
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
19:27
-
19:06
-
18:30
-
18:04
-
18:00
-
17:30
-
17:28
-
16:57
-
16:32
-
16:15
-
16:11
-
15:45
-
15:42
-
15:06
-
14:47
-
14:33
-
14:23
-
14:12
-
13:54
-
13:32
-
13:12
-
13:06
-
12:56
-
12:04
-
11:22
-
10:27
-
09:46
-
08:59
-
08:27
-
07:58
-
07:39
-
07:06
-
06:55
- 9 ноября 2025
-
19:09
-
18:54