Шарлто Копли старался сохранить «дух книг», играя Лео Бонарта в «Ведьмаке» от Netflix

Актёр Шарлто Копли отреагировал на отзывы о своей игре в сериале «Ведьмак» от Netflix. Он исполнил роль наёмного убийцы Лео Бонарта — зрители особенно отметили сцену сражения против банды и общее попадание Копли в образ.

Привет поклонникам «Ведьмака»… Надеюсь, вам нравится мой Лео. Я старался сохранить персонажа верным духу книг.

Тем не менее игра Копли стала лишь одним из немногих светлых пятен в четвёртом сезоне «Ведьмака». Продолжение шоу от Netflix показало рекордно слабый старт и собрало низкие оценки от зрителей — тем не менее создатели продолжают работу над пятым и заключительным сезоном.

