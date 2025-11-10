Владельцам SIM-карт ограничат интернет и СМС на 24 часа после возвращения из-за границы

Минцифры РФ вводит дополнительные меры безопасности, которые повлияют на работу отечественных сим-карт. Пользователям, возвращающимся в РФ из-за границы, временно заблокируют мобильный интернет и отправку СМС.

Под ограничения попадут сим-карты, которые были в международном роуминге, а также неактивные более 72 часов (трое суток). Первые 24 часа на таких «симках» нельзя будет пользоваться мобильным интернетом, кроме сайтов из определённого списка. СМС тоже отключат — останутся только звонки.

Позднее пользователям придут СМС с инструкциями по снятию блокировки. Для этого нужно будет пройти капчу, которую пришлёт оператор, или обратиться в техподдержку.