Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Riot Games может разрешить тренерам общаться с игроками во время матчей League of Legends

Riot Games может разрешить тренерам общаться с игроками во время матчей League of Legends
Аудио-версия:
Комментарии

Riot Games обсуждает одно из самых заметных потенциальных изменений в истории соревновательной League of Legends. По данным Sheep Esports, компания направила организациям из Европы и Северной Америки письма с предложением ввести систему ограниченных голосовых окон, которая позволит тренеру кратковременно давать указания игрокам прямо во время матча.

Речь идёт о тестовой модели под названием Limited Voice Windows. В пример Riot приводит три 45-секундных «окна» на игру, которые можно будет активировать в любой момент. Формат и продолжительность этих интервалов пока не утверждены — компания собирает обратную связь у команд и лиг по всему миру, включая LCK.

В письме Riot отмечает, что сейчас влияние тренера ограничено подготовкой к серии и перерывами между картами, и новый формат «позволит повысить стратегическую глубину матчей и подчеркнуть роль тренеров в киберспорте». Также компания предполагает использовать подобные эпизоды в трансляциях, добавив «прослушки» с живыми комментариями тренеров.

Тем не менее Riot признаёт, что идея несёт риски: такие как нарушение темпа игры, снижение самостоятельности игроков и возможные преимущества для богатых организаций, способных эффективнее выстраивать коммуникацию. Пока не решено даже, где будет находиться тренер во время матчей — на сцене, за кулисами или в отдельной комнате.

Если предложение примут, сезон 2026 года может стать поворотным для профессиональной сцены League of Legends. Сейчас тренерам запрещено вмешиваться после начала драфта, даже во время технических пауз, и новая система разрушит этот многолетний принцип.

Riot рассматривает реформу как часть более широкой инициативы по обновлению киберспортивного формата — на фоне внедрения Fearless Draft и других изменений, усиливающих соревновательную составляющую игры.

Материалы по теме
T1 — чемпион Worlds 2025 по League of Legends! Как это было
Live
T1 — чемпион Worlds 2025 по League of Legends! Как это было
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android