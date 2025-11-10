Riot Games может разрешить тренерам общаться с игроками во время матчей League of Legends

Riot Games обсуждает одно из самых заметных потенциальных изменений в истории соревновательной League of Legends. По данным Sheep Esports, компания направила организациям из Европы и Северной Америки письма с предложением ввести систему ограниченных голосовых окон, которая позволит тренеру кратковременно давать указания игрокам прямо во время матча.

Речь идёт о тестовой модели под названием Limited Voice Windows. В пример Riot приводит три 45-секундных «окна» на игру, которые можно будет активировать в любой момент. Формат и продолжительность этих интервалов пока не утверждены — компания собирает обратную связь у команд и лиг по всему миру, включая LCK.

В письме Riot отмечает, что сейчас влияние тренера ограничено подготовкой к серии и перерывами между картами, и новый формат «позволит повысить стратегическую глубину матчей и подчеркнуть роль тренеров в киберспорте». Также компания предполагает использовать подобные эпизоды в трансляциях, добавив «прослушки» с живыми комментариями тренеров.

Тем не менее Riot признаёт, что идея несёт риски: такие как нарушение темпа игры, снижение самостоятельности игроков и возможные преимущества для богатых организаций, способных эффективнее выстраивать коммуникацию. Пока не решено даже, где будет находиться тренер во время матчей — на сцене, за кулисами или в отдельной комнате.

Если предложение примут, сезон 2026 года может стать поворотным для профессиональной сцены League of Legends. Сейчас тренерам запрещено вмешиваться после начала драфта, даже во время технических пауз, и новая система разрушит этот многолетний принцип.

Riot рассматривает реформу как часть более широкой инициативы по обновлению киберспортивного формата — на фоне внедрения Fearless Draft и других изменений, усиливающих соревновательную составляющую игры.