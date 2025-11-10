Боксёрская драма «Кристи» с Сидни Суини показала один из худших стартов в кинопрокате

Скидки
Спортивная драма «Кристи» показала один из худших результатов на старте проката в кинотеатрах США. Несмотря на присутствие в кадре звезды сериала «Эйфория» Сидни Суини, лента за первые выходные заработала лишь $ 1,3 млн.

Этот результат вошёл в топ-10 самых скромных среди фильмов, показанных более чем в 2000 кинотеатров. «Кристи» лишь немного обогнала «Трон: Наследие» и оказалась в компании таких малоизвестных работ, как «Хитпиг», «Дочь короля» и «Делго».

При этом фильм с Сидни Суини набрал хорошие оценки экспертов и зрителей. Ради истории реальной боксёрши Кристин Мартин, которую называют женской версией Рокки, актриса несколько месяцев набирала форму.

«Моя грудь стала больше»: Сидни Суини — о подготовке к роли боксёрши Кристи Мартин
