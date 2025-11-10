Скидки
Вышел трейлер фильма «Кремлёвский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

Кинокомпания Gaumont представила дебютный трейлер фильма «Кремлёвский волшебник» на французском языке. Лента про Владимира Путина должна выйти в широкий прокат в начале 2026 года, точную дату выхода назовут позже.

«Кремлёвский волшебник» — экранизация одноимённой книги Джулиано да Эмполи. Картина расскажет историю вымышленного политтехнолога Вадима Баранова, который в 1990-х становится советником будущего президента России.

Главные роли в проекте исполнили Джуд Лоу («Шерлок Холмс»), Пол Дано («Бэтмен»), Алисия Викандер («Агенты А.Н.К.Л.») и Джеффри Райт («Бэтмен»). Режиссёром выступил Оливье Ассайас («Карлос»).

