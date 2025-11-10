AVULUS пропустит DreamLeague Season 27 по Dota 2

ESL объявила, что AVULUS лишилась слота на турнире DreamLeague Season 27 по Dota 2. В анонсе говорится, что состав не укомплектовал полный состав. Команду Артёма Lorenof Мельника заменит MOUZ.

Известный на момент новости состав AVULUS:

Алексей Smiling Knight Свиридов;

Артём Lorenof Мельник;

Йонас SabeRLighT- Волек;

Марсель Ekki Головиенко;

Дмитрий JANTER Никулин.

Представители AVULUS официально не комментировали ситуацию. Сегодня, 20 ноября, издание CyberMeta сообщило, что к составу могут присоединиться Алим aik Беспаев, Денис rincyq Богушев и Амир Ethereal Аскаров. Они, вероятно, заменят Lorenof, SabeRLighT- и JANTER — игроки были арендованы у других организаций.

DreamLeague Season 27 пройдёт с 10 по 21 декабря в онлайн-формате. 24 команды сразятся за призовой фонд в размере $ 1 млн.