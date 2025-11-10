Создатель инди-хоррора The Exit 8 представил свою новую игру — Pale Dots

Японский инди-разработчик Kotake Create, известный благодаря хоррору The Exit 8, анонсировал свою следующую игру — приключенческий триллер Pale Dots.

В ней игроку предстоит убегать и прятаться от гигантских монстров в космосе. Путешествуя по Вселенной, герой должен найти путь домой и избежать столкновения с врагами.

Страница игры уже доступна в Steam, дата выхода пока неизвестна. Ранее автор сообщал, что проект под рабочим названием Strange Shadow выйдет в 2025 году, однако теперь решил отложить релиз — извинившись перед фанатами, он рассказал, что ему требуется больше времени на доработку игры.