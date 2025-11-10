NAVI представила обновлённый состав NAVI Junior по CS 2

Организация Natus Vincere объявила о формировании нового состава академии по Counter-Strike 2. В обновлённый ростер вошли два игрока из программы NAVI VISA Academy — Назар Kodak Бучма и Данил yoki Истомин, а также трое молодых талантов из Европы: Михай-Андрей satsu Добрин, Рене Робин -R3ZLOO Рафаэль Валлениус и Давид FAZERY Прохаска.

Команду возглавил Михал snatchie Рудзкий, который ранее тренировал NAVI Youth. В прошлом он выступал за Virtus.pro.

Состав NAVI Junior по CS 2:

Назар Kodak Бучма;

Данил yoki Истомин;

Михай-Андрей satsu Добрин;

Рене Робин -R3ZLOO Рафаэль Валлениус;

Давид FAZERY Прохаска.

Обновлённый состав уже начал тренировки и готовится к первым онлайн-турнирам. NAVI подчёркивает, что проект Junior остаётся ключевой частью академической системы клуба и служит площадкой для подготовки игроков к профессиональной сцене.