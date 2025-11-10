Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NAVI представила обновлённый состав NAVI Junior по CS 2

NAVI представила обновлённый состав NAVI Junior по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Организация Natus Vincere объявила о формировании нового состава академии по Counter-Strike 2. В обновлённый ростер вошли два игрока из программы NAVI VISA Academy — Назар Kodak Бучма и Данил yoki Истомин, а также трое молодых талантов из Европы: Михай-Андрей satsu Добрин, Рене Робин -R3ZLOO Рафаэль Валлениус и Давид FAZERY Прохаска.

Команду возглавил Михал snatchie Рудзкий, который ранее тренировал NAVI Youth. В прошлом он выступал за Virtus.pro.

Состав NAVI Junior по CS 2:

  • Назар Kodak Бучма;
  • Данил yoki Истомин;
  • Михай-Андрей satsu Добрин;
  • Рене Робин -R3ZLOO Рафаэль Валлениус;
  • Давид FAZERY Прохаска.

Обновлённый состав уже начал тренировки и готовится к первым онлайн-турнирам. NAVI подчёркивает, что проект Junior остаётся ключевой частью академической системы клуба и служит площадкой для подготовки игроков к профессиональной сцене.

Материалы по теме
«Нужны нормальные тактики»: Zeus — о финале NAVI на турнире по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android