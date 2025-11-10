NAVI представила обновлённый состав NAVI Junior по CS 2

Организация Natus Vincere объявила о формировании нового состава академии по Counter-Strike 2. В обновлённый ростер вошли два игрока из программы NAVI VISA Academy — Назар Kodak Бучма и Данил yoki Истомин, а также трое молодых талантов из Европы: Михай-Андрей satsu Добрин, Рене Робин -R3ZLOO Рафаэль Валлениус и Давид FAZERY Прохаска.
Команду возглавил Михал snatchie Рудзкий, который ранее тренировал NAVI Youth. В прошлом он выступал за Virtus.pro.
Состав NAVI Junior по CS 2:
- Назар Kodak Бучма;
- Данил yoki Истомин;
- Михай-Андрей satsu Добрин;
- Рене Робин -R3ZLOO Рафаэль Валлениус;
- Давид FAZERY Прохаска.
Обновлённый состав уже начал тренировки и готовится к первым онлайн-турнирам. NAVI подчёркивает, что проект Junior остаётся ключевой частью академической системы клуба и служит площадкой для подготовки игроков к профессиональной сцене.