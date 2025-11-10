Скидки
Патч в Dota 2 может выйти 14 ноября — комментатор Storm

Комментатор и аналитик Алексей Storm Туманов заявил, что следующий патч в Dota 2 выйдет уже через 85 часов — ориентировочно ночью с 13 на 14 ноября, около 00:00 мск.

В соцсетях отметили, что Valve нередко выпускает крупные обновления по четвергам или пятницам, и текущие изменения на тестовых серверах косвенно указывают на скорый релиз. Сегодня, 10 ноября, разработчики обновили Staging-версию Dota 2 с 3147 до 3151, что часто происходит перед выходом контентных патчей.

Ранее аналитик Team Spirit Марк sikle Лерман ошибочно предполагал, что апдейт выйдет в ночь на 6 ноября и принесёт нового героя. Однако его прогноз не подтвердился — позже пост был удалён.

Игроки ждут, что в грядущем патче появится 127-й герой, известный по утечкам под именем Бард, а также новое внутриигровое событие. По данным датамайнеров, персонаж может иметь более четырёх способностей, что станет редкостью для Dota 2.

В Dota 2 завершилось событие «Диковинки Квортеро» — награды можно забрать до 14 ноября
