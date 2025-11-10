Тренер русскоязычного состава Sangal по CS 2 общается с игроками через ИИ-ботов

CEO киберспортивной организации K27 Иван kondrat Кондратов рассказал, что тренер состава Sangal Джимми Jumpy Берндтссон общается с русскоязычными игроками через ИИ-переводчик в реальном времени — как во время тренировок, так и в матчах.

Jumpy собрал текущий русскоязычный состав Sangal в 2025 году, сделав акцент на Даниле danistzz Рослякова, который уже выступал за организацию ранее. Несмотря на языковой барьер, команда сохраняет единого тренера.

Напомним, что Берндтссон возглавлял состав Fnatic с августа 2016 года по сентябрь 2019 года. За это время команда выиграла несколько крупных турниров, включая ESL One Cologne 2017 и ELEAGUE Major: Boston 2018. После ухода из Fnatic он продолжил работать в киберспорте и в феврале 2024 года был назначен главным тренером Sangal.