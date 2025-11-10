Скидки
100 Thieves возвращается в CS 2 под брендом 100 Thieves Roobet

Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканская организация 100 Thieves официально объявила о возвращении на сцену Counter-Strike, запустив подразделение по CS 2. Команда будет выступать под названием 100 Thieves Roobet, а её европейская база разместится в Сербии.

Президент клуба Джейкоб Тофт-Андерсен отметил, что возвращение в дисциплину стало логичным шагом после выхода CS 2:

Counter-Strike всегда была краеугольным камнем киберспорта, а выход CS2 пробудил новую энергию во всём мире. Европа — сердце киберспортивного сообщества, и, обосновавшись там, мы хотим развиваться правильно. Вместе с Roobet мы создадим то, чем смогут гордиться наши фанаты.

Подробности о составе и ближайших турнирах обещают раскрыть в ближайшие месяцы. По слухам, в ростер войдёт Ховард rain Найгард, а также часть игроков из GamerLegion.

100 Thieves уже пытались закрепиться в CS:GO — сначала с бразильским составом, а позже с австралийским во главе с jks, Liazz и jkaem. Однако после неудач и ограничений из-за Covid-19 организация покинула дисциплину в 2020 году.

