По ««V значит вендетта» выпустят сериал

Издание Variety сообщило, что по ««V значит вендетта» HBO планирует выпустить сериал. Сколько ожидается эпизодов и когда начнутся съёмки, не говорят.

Сценарием займётся Пит Джексон, а Джеймс Ганн и Питер Сафран из DC Studios выступят исполнительными продюсерами. Производством займётся Warner Bros. Television.

««V значит вендетта» начиналась как серия комиксов, написанная Аланом Муром и проиллюстрированная Дэвидом Ллойдом. Она дебютировала в 1982 году в британской антологии «Воин», а в 1988 году её начала издавать компания DC. Действие происходит в Британии в антиутопическом недалёком будущем, когда страной управляет фашистская партия «Норсфайр». Анархист по имени Ви, известный своей характерной маской Гая Фокса, пытается свергнуть правительство с помощью Эви Хэммонд, женщины, которую Ви спас от тайной полиции страны.

