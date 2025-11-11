Николь Кидман сыграет в новом фильме режиссёра «Собирателя душ»
По данным Deadline, Николь Кидман исполнит роль в The Young People — новом хоррор-триллере Осгуд Перкинса, снявшего «Обезьяну» и «Собирателя душ». Кого именно сыграет актриса, не уточняется.
В фильме также снимутся Татьяна Маслани, Нико Паркер, Лола Тун, Хизер Грэм. Хотя подробности сюжета держатся в секрете, в сети появилась информация о том, что в центре истории — пара школьных друзей, у одного из которых начинают проявляться тревожные симптомы.
Сообщается, что съёмки уже идут в Великобритании. Когда The Young People выпустят в прокат, пока не сообщается. Позже должны раскрыть детали сюжета и другие мелочи.
