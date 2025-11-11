Скидки
Популярность книги «Алиса в Стране чудес» выросла после выхода фильма с Анной Пересильд

По данным статистики «Читай-города», в России возросла популярность книги «Алиса в Стране чудес» после выхода одноимённой экранизации с Анной Пересильд в главной роли.

Рост продаж книги поднялся на 40% в первую неделю после выхода фильма. На сегодняшний день спрос вырос в 2,2 раза. В компании отметили, что этот пример — далеко не первый, когда интерес на оригинальное литературное произведение повышается после выпуска фильма по его мотивам. К примеру, экранизация «Чебурашки» в 2023 году в своё время также сделала книгу абсолютным бестселлером в детской литературе.

«Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд вышла в кинотеатрах 23 октября и уже собрала миллиард рублей.

