Появился новый жуткий кадр из фильма ужасов «Пять ночей с Фредди 2»
Создатели фильма ужасов «Пять ночей с Фредди 2» опубликовали его свежий жуткий кадр, на котором можно увидеть нового аниматроника под названием Balloon Boy (или же просто мальчик с шариком), который как раз появился во второй игровой части Five Nights at Freddy's.

Новый кадр

Фото: Blumhouse

Вторая часть продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты развернётся спустя год после финала первой части.

Главные роли вновь сыграли Джош Хатчерсон («Голодные игры»), Элизабет Лэил («Однажды в сказке») и Пайпер Рубио («Ради всего человечества»). Режиссёром сиквела выступила постановщица оригинала Эмма Тамми.

Премьера ленты состоится 5 декабря. Фильм выйдет и в России, но только в рамках предсеансного обслуживания.

