Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Леонардо Ди Каприо и Бенисио Дель Торо назвали свои любимые фильмы Кристофера Нолана

Леонардо Ди Каприо и Бенисио Дель Торо назвали свои любимые фильмы Кристофера Нолана
Комментарии

Леонардо Ди Каприо в недавнем интервью назвал свой самый любимый фильм Кристофера Нолана среди всех остальных. Выбор актёра пал на «Тёмного рыцаря» — историю о битве Бэтмена и Джокера.

Ответ Ди Каприо особо интересен, поскольку он снялся в фильме «Начало», в котором герой актёра Кобб совершает подсознательное ограбление, чтобы вернуться домой и увидеть свою семью. Бенисио Дель Торо тоже, к примеру, среди всех картин Нолана выбрал любимой «Тёмного рыцаря».

Для полноты картины Ди Каприо и Дель Торо спросили, какие фильмы Спилберга они любят больше всего. Ди Каприо ответил, что это «Челюсти», а Дель Торо — что это «Инопланетянин».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android