Леонардо Ди Каприо и Бенисио Дель Торо назвали свои любимые фильмы Кристофера Нолана
Леонардо Ди Каприо в недавнем интервью назвал свой самый любимый фильм Кристофера Нолана среди всех остальных. Выбор актёра пал на «Тёмного рыцаря» — историю о битве Бэтмена и Джокера.
Ответ Ди Каприо особо интересен, поскольку он снялся в фильме «Начало», в котором герой актёра Кобб совершает подсознательное ограбление, чтобы вернуться домой и увидеть свою семью. Бенисио Дель Торо тоже, к примеру, среди всех картин Нолана выбрал любимой «Тёмного рыцаря».
Для полноты картины Ди Каприо и Дель Торо спросили, какие фильмы Спилберга они любят больше всего. Ди Каприо ответил, что это «Челюсти», а Дель Торо — что это «Инопланетянин».
Комментарии
